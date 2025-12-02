Україна може зустрітися з американською стороною на більш високому рівні - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Україна буде очікувати від американської сторони сигналів щодо зустрічі, яка відбувається в РФ у вівторок, від них будуть залежати майбутні кроки, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Буде зустріч американської делегації в Росії, ми будемо чекати відповідні від них сигнали. Вони хочуть звітувати одразу після їх зустрічі саме нам. Я думаю, від цих сигналів, які вони будуть, залежать майбутні і наступні кроки. Кроки будуть змінюватися впродовж цього дня, навіть, я думаю, погодинно", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні.

За словами президента, якщо з партнерами буде "fairplay" (чесна гра – ІФ-У), то зустрічі з американською делегацією можуть відбутися досить швидко. Рівень цих зустрічей залежить від сигналів.

"Якщо сигнали такі, які будуть давати можливість і шанс швидких і прийняття глобальних, але швидких рішень, то буде рівень вищий", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що діалоги можна продовжувати, але потрібен результат, оскільки кожен день гинуть українці.

"Можна просто балакати, а можна все-таки досягти максимум, щоб наблизити закінчення війни. Я готовий отримати всі сигнали, готовий на зустріч з президентом Трампом. Все залежить від сьогоднішніх розмов", - пояснив він.

Як повідомлялося раніше, Віткофф прилетів у вівторок до Москви на переговори з Володимиром Путіним, зокрема, щодо припинення війни в Україні.

Віткофф разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером проведуть переговори з Путіним, переговори заплановані на 17.00, повідомляють росЗМІ.