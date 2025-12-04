Умєров зустрінеться з перемовниками Трампа в четвер у Маямі - ЗМІ

Зустріч секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова з переговорниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером запланована на 4 грудня у Маямі, штат Флорида, повідомляє агентство Associated Press із посиланням на високопосадовця адміністрації Трампа.

"За словами високопоставленого представника адміністрації Трампа... Віткофф і Кушнер зустрінуться з головним переговірником України Рустемом Умеровим у четвер для подальших переговорів", - пише видання.

При цьому видання додало, що поки що незрозуміло, до яких підсумків призведуть переговори. Подальший їхній хід багато в чому залежить від того, що вирішить адміністрація Трампа - посилити тиск на Росію чи на Україну, щоб домогтися поступок.

