Військові РФ намагаються влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні - перехоплення СБУ

Російські військовослужбовці намагаються влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні, повідомляє СБУ з посиланням на перехоплення розмови військового РФ на кордоні.

У телеграм-каналі українська спецслужба оприлюднила перехоплення розмови військового РФ зі своїм знайомим. Він, зокрема, розповідає, що півтори тисячі російських військових переміщуються Білоруссю вздовж кордону з метою спровокувати українських військовослужбовців напасти на Білорусь. "Тут теж... їздять на провокації, з цього боку провокують... (українців), щоб вони типу на Білорусь напали, ну, щоб підключилися, напевно, тому ми тут і залишилися", - розповідає російський військовослужбовець своєму знайомому.

Його співрозмовник, який воює на донецькому напрямку, очікує, що підмога прибуде до них, на що російський військовий відповідає: "Щодня переїзд! По всій Білорусії вже побували. Ми були в одному місті, зараз на кордоні з Польщею переїхали. Біля Польщі".

СБУ резюмують у своєму повідомленні: "Такі дії свідчать про те, що РФ не припиняє спроб втягнути Білорусь безпосередньо у війну проти України і робить це будь-якими способами".