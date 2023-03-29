У Херсонську область доставили 200 ремонтних наборів для відновлення житла, паливні брикети та модульний медпункт

У Милівську громаду (Херсонська обл.) у середу доправили гуманітарну допомогу від декількох громадських організацій, повідомляє пресслужба ОДА.

"У Качкарівці та Миловому роздадуть 200 ремонтних наборів від ГО "Проліска", аби люди могли полагодити пошкоджене житло. У селі Суханово встановили модульний медпункт, наданий Міжнародною організацією "Лікарі без кордонів", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

У ньому зазначається, що некомерційна організація World Central Kitchen забезпечила всю громаду насіннєвими наборами для того, щоб місцеві мешканці могли садити городи.

Крім того, жителям Нової Кам'янки та Новогригорівки видали паливні брикети від ГО "Янголи спасіння". 63 тонни твердого палива повністю покривають потреби цих населених пунктів.

"Ковдри, матраци та посуд від Міжнародної організації з міграції відправили у Дудчани. Також усі жителі громади отримали свіжий хліб від продовольчого банку "Тарілка", - наголошують у пресслужбі.