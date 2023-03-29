Події

16:24 29.03.2023

Залужний обговорив питання оборони з головнокомандувачем ЗС НАТО в Європі Каволі

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофером Каволі, обговорили постачання озброєння, техніки та боєприпасів.

"Провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Звернули увагу на важливі оборонні питання. Обговорили постачання озброєння, техніки та боєприпасів", - написав Залужний у телеграм-каналі в середу.

Він також подякував партнерам за підготовку українських військових та іншу важливу допомогу.

"Домовилися і надалі активно взаємодіяти. Україні потрібна перемога", - наголосив Залужний.

Теги: #залужний #каволи_сша

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