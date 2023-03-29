Залужний обговорив питання оборони з головнокомандувачем ЗС НАТО в Європі Каволі
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофером Каволі, обговорили постачання озброєння, техніки та боєприпасів.
"Провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Звернули увагу на важливі оборонні питання. Обговорили постачання озброєння, техніки та боєприпасів", - написав Залужний у телеграм-каналі в середу.
Він також подякував партнерам за підготовку українських військових та іншу важливу допомогу.
"Домовилися і надалі активно взаємодіяти. Україні потрібна перемога", - наголосив Залужний.