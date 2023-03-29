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16:11 29.03.2023

У "Дії" стартувало опитування щодо відбору національного журі на "Євробачення-2023"

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У "Дії" стартувало опитування щодо відбору національного журі на "Євробачення-2023"

Опитування щодо відбору національного журі на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023" стартувало в українському мобільному застосунку державних послуг "Дія".

"Незабаром в Ліверпулі розпочнеться "Євробачення-2023", і ми зробили все, аби кожен українець зміг взяти участь в його організації! З 29 березня в "Дії" розпочинається нове опитування, де українці зможуть обрати кандидата на суддівське крісло. Це дуже важливий вибір, оскільки саме наші члени журі вирішатимуть, як розподілити бали між артистами з інших країн учасників у фіналі конкурсу", - написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в телеграмі.

Серед кандидатів в опитуванні можна проголосувати за: співачку Roxolana, оперну співачку Олену Гребенюк, хореографа Амадора Лопеса, співачку Антоніну Матвієнко, музиканта Олександра "Фоззі" Сидоренка, співака Олега Собчука, саундпродюсера Михайла Клименка, співачку Світлану Тарабарову, піаніста Євгена Хмару та хореографа Олену Шоптенко.

Опитування триватиме до 5 квітня.

Як повідомлялося, гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel переміг у національному відборі. Він представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023".

Через війну, що триває, після низки обговорень було вирішено, що "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії (Ліверпуль) від імені України. Гасло конкурсу 2023 року - "Об'єднані музикою", а на логотипі зображено серця в національних кольорах України та Великої Британії, які "б'ються в унісон".

Україна голосуватиме у другому півфіналі "Євробачення-2023", який відбудеться 11 травня, а гурт Tvorchi виступатиме під номером 19 у фіналі конкурсу в Ліверпулі.

Теги: #євробачення #журі

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