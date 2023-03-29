Києво-Печерська лавра буде музеєм, де відбуватимуться богослужіння, - Данілов

Києво-Печерська лавра буде державним музейним комплексом, у якому відбуватимуться богослужіння, сказав у вівторок в інтерв'ю радіо NV секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Те, що стосується церковних речей, ми туди не втручаємося. Але Лавра - це музей, який належить державі. Усе, що стосується цього музейного комплексу, вирішуватиме держава, а не окремі люди, які чомусь вирішили паплюжити наші закони", - сказав він.

За його словами, "ніхто нікого за ноги витягати не буде. Усе буде відпрацьовано згідно з чинним законодавством. Буде державна інституція під назвою "Музейний комплекс "Києво-Печерська лавра". Там будуть богослужіння, але за законами нашої країни, а не штучних утворень, які поза законом нашої країни були у великій кількості створені".

"Вони (УПЦ (МП)- ІФ-У) робили заяви, що не мають стосунку до Москви. Московський піп Гундяєв починає розповідати, як нам тут жити. Була велика помилка, коли видавалася велика кількість земельних ділянок під будівництво споруд. Ми вважали, що вони мають стосунок до Бога, але з'ясовується, що вони мали стосунок до ФСБ", - сказав Данілов.

Джерело https://www.youtube.com/watch?v=NIA_bvh_xXw