Події

11:47 29.03.2023

В окупованих районах не вистачає медиків, частина медзакладів лікує лише російських окупантів - Маляр

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В окупованих районах не вистачає медиків, частина медзакладів лікує лише російських окупантів - Маляр

 На тимчасово окупованій території України загострюються проблеми з отриманням цивільним населенням медичної допомоги, що пов'язане з перепрофілюванням окупантами частини медзакладів на військові госпіталі та нестачею медичного персоналу, зазначає заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Минулого тижня в населеному пункті Нововасилівка Запорізької області місцеву лікарню було перепрофільовано в російський військовий госпіталь, у якому розмістили понад 200 поранених окупантів. За вказівкою командування противника надавати медичну допомогу цивільному населенню в цьому лікувальному закладі категорично заборонено", - написала Маляр у телеграм-каналі в середу.

За її словами, унаслідок таких дій окупантів місцеві жителі позбавлені можливості отримати навіть екстрену медичну допомогу.

Крім того, за словами Маляр, у лікарняних закладах, які ще обслуговують місцевих жителів, критично зменшується кількість кваліфікованого медичного персоналу, оскільки цивільних медиків примусово та масово направляють лікувати поранених російських військовослужбовців, "чисельність яких постійно зростає".

 

Теги: #міноборони #окупація

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