Житель Комісарова на Харківщині загинув унаслідок ворожих обстрілів - поліція
У селі Комісарове Куп'янського району Харківської області під завалами госпбудівлі, зруйнованої внаслідок ворожих обстрілів, здійснених напередодні, опинився 47-річний чоловік.
Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, правоохоронці витягли його з-під завалів.
"Постраждалого з тяжкими травмами госпіталізували до медичного закладу, де він помер", - ідеться в повідомленні.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.