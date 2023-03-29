Житель Комісарова на Харківщині загинув унаслідок ворожих обстрілів - поліція

У селі Комісарове Куп'янського району Харківської області під завалами госпбудівлі, зруйнованої внаслідок ворожих обстрілів, здійснених напередодні, опинився 47-річний чоловік.

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, правоохоронці витягли його з-під завалів.

"Постраждалого з тяжкими травмами госпіталізували до медичного закладу, де він помер", - ідеться в повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.