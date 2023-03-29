Національні збори Франції схвалили законопроєкт про відеоспостереження під час Олімпіади в Парижі, що викликав суперечки

Французькі законодавці схвалили законопроєкт, який дозволить тимчасове використання так званих "інтелектуальних систем спостереження" під час Олімпіади в Парижі 2024 року, повідомляє у вівторок Associated Press.

Депутати схвалили законопроєкт переважною більшістю: 400 осіб підтримали його і 93 висловилися проти. Раніше в лютому він також отримав широку підтримку в сенаті, за нього висловилися 245 законодавців, проти - 28.

Тепер законопроєкт доопрацьовуватиметься в парламенті, його остаточне ухвалення очікується в квітні.

Інтелектуальні системи спостереження містять камери з використанням штучного інтелекту для відстеження потенційних загроз безпеці, наприклад, залишених без нагляду речей і стовпотворіння. Після їх виявлення люди, які перебувають за камерами, будуть вирішувати, чи потрібно вживати якихось заходів.

Влада наполягає на тому, що відеоспостереження не включатиме в себе систему розпізнавання облич. Минулого тижня глава МВС країни Жеральд Дарманен заявив, що метою впровадження відеоспостереження є "розпізнавання ситуацій", а не відстеження людей у натовпі.

Групи контролю за дотриманням цифрових прав стверджують, що, в разі ухвалення закону, Франція порушить міжнародні права людини. Країна може стати першою в ЄС, яка схвалить системи спостереження з використанням ШІ.

Літня Олімпіада в Парижі пройде з 26 липня до 11 серпня 2024 року.