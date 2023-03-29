Окупанти за добу здійснили 34 обстріли Херсонської області

За минулу добу російські окупанти авіацією та артилерією 34 рази обстрілювали територію Херсонської області, одна людина поранена, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 34 обстріли. Херсонщина була під вогнем російської авіації та артилерії", - написав він у телеграм-каналі в середу вранці.

Прокудін зазначив, що Херсон ворог обстріляв тричі.

"17 снарядів влучили в житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, територію та будівлі лікарні, а також виробниче приміщення "Укрпошти". На жаль, одна людина дістала поранення", - уточнив голова ОВА.

За його словами, за минулу добу з деокупованої території області евакуйовано 82 людини.