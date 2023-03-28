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21:10 28.03.2023

Франція визнала Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу

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Франція визнала Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу

Президент України подякував Франції за визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українців.

"Визнання парламентом Франції Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу важливе і знакове. Вдячні за сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії - минулих і сьогоднішніх. У встановленні правди і справедливості, а отже, і відповідальності. Дякую, Франціє!", - написав президент у твіттері у вівторок увечері.

"Я вдячний Франції за визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українців і за те, що вшановують пам'ять жертв Сталіна та його режиму. Цим історичним голосуванням Національна асамблея ясно дала зрозуміти, що такі злочини ніколи не будуть забуті й ніколи не повинні повторюватися", - написав Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері.

"Голодомор 1932-33 років - це геноцид Українського народу. Парламент Франції підтримав резолюцію у відповідь. Вдячний Yaël Braun-Pivet і кожному депутату, який проголосував за це рішення", - написав у телеграм-каналі голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Він нагадав, що загалом 26 країн визнали Голодомор геноцидом, 11 з яких - за останній рік!

"Це дуже важливо. Це історична справедливість. Доказ того, що навіть через 90 років світ не мовчить, визнаючи злочин злочином. І подібні трагедії, звірства проти людства, проти народів ніколи не мають права повторюватися!", - підсумував Стефанчук.

 

 

 

Теги: #голодомор #геноцид #франція

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