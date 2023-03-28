В Ізраїлі розпочалися переговори щодо юридичної реформи, яка викликала масові протести

В Ізраїлі стартували переговори навколо юридичної реформи, запропонованої урядом прем'єра Беньяміна Нетаньягу, вони відбуваються в резиденції президента в Єрусалимі, повідомляє Times of Israel.

Переговорний процес відкрив президент Іцхак Герцог, на них присутні представники опозиції, правлячої партії "Лікуд" та її партнерів по коаліції.

Водночас деякі ізраїльтяни, які підтримують плани уряду Нетаньягу і виступають проти компромісу з опозицією, зібралися у вівторок на акцію протесту. Ще близько 3 тис. осіб вийшли на демонстрацію в Тель-Авіві - вони протестують проти юридичної реформи, незважаючи на те, що Нетаньягу пообіцяв її заморозити і домогтися компромісного варіанта з опозицією.

Тим часом лідери протесту резервістів Армії оборони Ізраїлю, які заявили минулого тижня, що перервуть тренування на знак протесту проти реформи, оголосили, що у вівторок повернуться до роботи у звичному графіку. Неявка на щотижневі тренування мала б серйозні наслідки, тому що армійських пілотів, які пропустили їх, не було б допущено до виконання бойових завдань, зазначає Times of Israel.

У понеділок Нетаньягу заявив, що реалізацію судової реформи в Ізраїлі буде припинено щонайменше до завершення парламентських виборів. Водночас він зазначив, що більшість його прихильників підтримує реформу, тому "в тій чи тій формі її буде проведено".