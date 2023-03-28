Події

15:59 28.03.2023

Прокуратура оскаржила вирок суду стосовно підлітків за зґвалтування неповнолітньої

2 хв читати
Прокуратура оскаржила вирок суду стосовно підлітків за зґвалтування неповнолітньої

Прокуратура оскаржила вирок Воловецького районного суду Закарпатської області щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Закарпатська обласна прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду Закарпатської області та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

У прокуратурі нагадують, що 16 березня 2023 року згаданий суд ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Наразі вирок, згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Воловецький районний суд Закарпатської області засудив до двох років умовно та 60 тис. грн компенсації трьох підлітків, які вчинили групове зґвалтування 14-річної дівчини.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що рішення Воловецького райсуду потребує негайної реакції правозахисників, громадських активістів, освітньої спільноти та лідерів думки.

"Те, що трапилось на Закарпатті, сам факт і вирок суду стосовно цього кричущого випадку потребують негайної синергії правозахисників, громадських активістів, освітянської спільноти та лідерів думки, аби ніякі упередження, ніякі зв'язки, ніякі стигми не стали на шляху справедливого рішення. Я як батько двох синів, як чоловік, який багато бачив у житті, стою на думці, що винен завжди лише кривдник. Крапка", - написав Лісовий у фейсбуці.

 

Теги: #прокуратура #закарпаття #підлітки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:15 27.03.2023
Лісовий про рішення Воловецького райсуду: Ця справа про те, що в школах ми досі не вчимо дітей поваги до особистих кордонів

Лісовий про рішення Воловецького райсуду: Ця справа про те, що в школах ми досі не вчимо дітей поваги до особистих кордонів

12:58 22.03.2023
На Одещині внаслідок ракетного обстрілу РФ троє людей травмовані, зазнав пошкоджень Свято-Іверський монастир - Офіс генпрокурора

На Одещині внаслідок ракетного обстрілу РФ троє людей травмовані, зазнав пошкоджень Свято-Іверський монастир - Офіс генпрокурора

12:56 22.03.2023
На Житомирщині внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено житловий будинок і зруйновано об'єкт критичної інфраструктури - прокуратура

На Житомирщині внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено житловий будинок і зруйновано об'єкт критичної інфраструктури - прокуратура

16:31 21.03.2023
За посягання на територіальну цілісність України заочно засуджено 20 депутатів держдуми РФ

За посягання на територіальну цілісність України заочно засуджено 20 депутатів держдуми РФ

11:37 21.03.2023
Український генпрокурор подякував міністру юстиції Німеччини за чітку позицію щодо притягнення до відповідальності Путіна

Український генпрокурор подякував міністру юстиції Німеччини за чітку позицію щодо притягнення до відповідальності Путіна

13:58 17.03.2023
В Україні ліквідовано схему постачання фальсифікованих ліків для онкохворих - Офіс генпрокурора

В Україні ліквідовано схему постачання фальсифікованих ліків для онкохворих - Офіс генпрокурора

11:26 17.03.2023
Правоохоронці здійснили обшуки в рамках справи про закупівлю машин швидкої допомоги

Правоохоронці здійснили обшуки в рамках справи про закупівлю машин швидкої допомоги

09:20 10.03.2023
Повідомлено про підозру екскерівникам ДП "Антонов"

Повідомлено про підозру екскерівникам ДП "Антонов"

15:59 07.03.2023
Київська прокуратура вимагає стягнути понад 79 млн грн санкцій із генпідрядника будівництва метро на Виноградар

Київська прокуратура вимагає стягнути понад 79 млн грн санкцій із генпідрядника будівництва метро на Виноградар

10:24 07.03.2023
Радника мера Очакова підозрюють у державній зраді

Радника мера Очакова підозрюють у державній зраді

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський узяв участь у заходах з нагоди річниці оборони Тростянця

Зеленський узяв участь у заходах із нагоди річниці оборони Охтирки

Відео нібито стрільби невідомого в українській формі по авто жінки з дитиною є примітивним фейком РФ - українська розвідка

Франція подвоїть постачання 155-мм снарядів в Україну - Лекорню

США підтримують ідею створення гібридного спецтрибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України, повідомили в Держдепі

ОСТАННЄ

Зеленський узяв участь у заходах з нагоди річниці оборони Тростянця

Зеленський узяв участь у заходах із нагоди річниці оборони Охтирки

Відео нібито стрільби невідомого в українській формі по авто жінки з дитиною є примітивним фейком РФ - українська розвідка

28-ма українська антарктична експедиція прибула на станцію "Академік Вернадський"

Франція подвоїть постачання 155-мм снарядів в Україну - Лекорню

Естонія називає хибними твердження про постачання Україні застарілої військової техніки, щоб замінити її новою за рахунок Фонду миру Євросоюзу

Португалія відправила в Україну три танки Leopard 2 - Міноборони

На Хмельниччині перекинувся автобус із пасажирами, є травмовані - поліція

США підтримують ідею створення гібридного спецтрибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України, повідомили в Держдепі

У пошкодженій уночі ударом дрона будівлі в Києві обвалилися 200 кв. м конструкцій - ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА