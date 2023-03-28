Прокуратура оскаржила вирок суду стосовно підлітків за зґвалтування неповнолітньої

Прокуратура оскаржила вирок Воловецького районного суду Закарпатської області щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Закарпатська обласна прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду Закарпатської області та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

У прокуратурі нагадують, що 16 березня 2023 року згаданий суд ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Наразі вирок, згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Воловецький районний суд Закарпатської області засудив до двох років умовно та 60 тис. грн компенсації трьох підлітків, які вчинили групове зґвалтування 14-річної дівчини.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що рішення Воловецького райсуду потребує негайної реакції правозахисників, громадських активістів, освітньої спільноти та лідерів думки.

"Те, що трапилось на Закарпатті, сам факт і вирок суду стосовно цього кричущого випадку потребують негайної синергії правозахисників, громадських активістів, освітянської спільноти та лідерів думки, аби ніякі упередження, ніякі зв'язки, ніякі стигми не стали на шляху справедливого рішення. Я як батько двох синів, як чоловік, який багато бачив у житті, стою на думці, що винен завжди лише кривдник. Крапка", - написав Лісовий у фейсбуці.