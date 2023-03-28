Події

14:48 28.03.2023

Зеленський узяв участь у заходах із нагоди річниці оборони Охтирки

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Президент України Володимир Зеленський відвідав м. Охтирку Сумської області, де взяв участь у заходах із нагоди річниці героїчної оборони міста, повідомляється в телеграм-каналі Офісу глави держави у вівторок.

“У нашій Охтирці ми вшановуємо справжню козацьку хоробрість і незламність наших людей – наших героїв... Тут зовсім недалеко кордон України. Кордон, який жодному тирану не стерти. Українці житимуть на своїй землі, у своїх містах і селах”, - сказав Зеленський під час свого виступу.

Як повідомлялося, 25 березня 2022 року Зеленський присвоїв Охтирці звання міста-героя.

Теги: #сумська_область #зеленський #охтирка

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