Зеленський узяв участь у заходах із нагоди річниці оборони Охтирки

Президент України Володимир Зеленський відвідав м. Охтирку Сумської області, де взяв участь у заходах із нагоди річниці героїчної оборони міста, повідомляється в телеграм-каналі Офісу глави держави у вівторок.

“У нашій Охтирці ми вшановуємо справжню козацьку хоробрість і незламність наших людей – наших героїв... Тут зовсім недалеко кордон України. Кордон, який жодному тирану не стерти. Українці житимуть на своїй землі, у своїх містах і селах”, - сказав Зеленський під час свого виступу.

Як повідомлялося, 25 березня 2022 року Зеленський присвоїв Охтирці звання міста-героя.