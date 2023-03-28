У пошкодженій уночі ударом дрона будівлі в Києві обвалилися 200 кв. м конструкцій - ДСНС

Унаслідок атаки випущеним російськими окупантами безпілотником у ніч на 28 березня сталося руйнування будівельних конструкцій на площі 200 кв. м. у триповерховій адміністративній будівлі у Святошинському районі Києва.

Як повідомляють у телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, також виникла пожежа у двох осередках, загальною площею 70 кв. м, яку пожежники оперативно ліквідували.

"Жертв та постраждалих немає. На місці події загалом працювало 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 50 чоловік особового складу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, протиповітряна оборона знищила близько 10 ворожих БПЛА Shahed, які атакували Київ у ніч на вівторок, пожежу у Святошинському районі внаслідок падіння уламків ліквідовано.