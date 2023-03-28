Події

12:09 28.03.2023

У пошкодженій уночі ударом дрона будівлі в Києві обвалилися 200 кв. м конструкцій - ДСНС

1 хв читати

Унаслідок атаки випущеним російськими окупантами безпілотником у ніч на 28 березня сталося руйнування будівельних конструкцій на площі 200 кв. м. у триповерховій адміністративній будівлі у Святошинському районі Києва.

Як повідомляють у телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, також виникла пожежа у двох осередках, загальною площею 70 кв. м, яку пожежники оперативно ліквідували.

"Жертв та постраждалих немає. На місці події загалом працювало 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 50 чоловік особового складу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, протиповітряна оборона знищила близько 10 ворожих БПЛА Shahed, які атакували Київ у ніч на вівторок, пожежу у Святошинському районі внаслідок падіння уламків ліквідовано.

Теги: #київ #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:42 28.03.2023
Третя за місяць петиція із закликом переглянути заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

Третя за місяць петиція із закликом переглянути заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

07:18 28.03.2023
ППО знищила близько десяти БПЛА "Shahed" під час нічної атаки Києва, а пожежу у Святошинському районі в результаті падіння уламків ліквідували

ППО знищила близько десяти БПЛА "Shahed" під час нічної атаки Києва, а пожежу у Святошинському районі в результаті падіння уламків ліквідували

01:21 28.03.2023
ППО знищила всі ворожі БПЛА "Shahed" навколо Києва, у Святошинському районі зафіксовано падіння уламків

ППО знищила всі ворожі БПЛА "Shahed" навколо Києва, у Святошинському районі зафіксовано падіння уламків

19:15 27.03.2023
У Києві у вівторок пройде мокрий сніг, на дорогах можлива ожеледиця

У Києві у вівторок пройде мокрий сніг, на дорогах можлива ожеледиця

18:38 27.03.2023
У Кличка заявили, що продовжать боротьбу за збереження схилів Дніпра, попри рішення суду про забудову

У Кличка заявили, що продовжать боротьбу за збереження схилів Дніпра, попри рішення суду про забудову

17:05 26.03.2023
Рятувальники попереджають українців про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах

Рятувальники попереджають українців про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах

15:40 26.03.2023
ДСНС повідомляє про почастішання пожеж трав'яного настилу навесні та просить дотримуватися правил пожежної безпеки на природі

ДСНС повідомляє про почастішання пожеж трав'яного настилу навесні та просить дотримуватися правил пожежної безпеки на природі

11:49 26.03.2023
У Львові стався вибух у котельні, одна людина травмована - ДСНС

У Львові стався вибух у котельні, одна людина травмована - ДСНС

13:14 24.03.2023
Ворог продовжить ракетно-бомбовий геноцид, ракетна загроза зберігається - голова Київської МВА

Ворог продовжить ракетно-бомбовий геноцид, ракетна загроза зберігається - голова Київської МВА

18:25 23.03.2023
Київрада перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів

Київрада перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На тимчасово окупованих територіях і в Росії перебуває 4 390 українських статусних дітей - Верещук

Президент "Мотор Січ" блокував постачання бойового гелікоптера для ГУР МО у квітні 2022 року - СБУ

Британські танки "Челленджер" уже прибули в Україну - Резніков

Головне завдання Сил оборони в Бахмуті - виснажити переважаючі сили противника - Сирський

За добу ЗС України знищили близько 570 окупантів, 7 танків, 13 бойових броньованих машин

ОСТАННЄ

На тимчасово окупованих територіях і в Росії перебуває 4 390 українських статусних дітей - Верещук

Російські окупанти за добу вбили двох мирних жителів Донецької області, поранили ще 33 - голова ОВА

Російські окупанти за добу вбили двох мирних жителів Донецької області, поранили ще 33 - голова ОВА

Російські окупанти обстріляли з мінометів лікарню в Херсоні, пошкоджено головний корпус і систему опалення - голова ОВА

Президент "Мотор Січ" блокував постачання бойового гелікоптера для ГУР МО у квітні 2022 року - СБУ

Ткаченко: Для нас важливо, щоб під час "Євробачення-2023" у Ліверпулі звучало чесне слово "війна"

УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з хімії

Російські окупанти минулої доби обстріляли дев'ять областей України, вісім мирних людей загинули, ще 66 дістали поранення - Military Media Center

Британські танки "Челленджер" уже прибули в Україну - Резніков

Окупанти 60 разів обстріляли Херсонщину за добу, поранено 5 мирних жителів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА