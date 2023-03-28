На тимчасово окупованих територіях і в Росії перебуває 4 390 українських статусних дітей - Верещук

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що на тимчасово окупованих територіях України та в Росії перебуває 4 390 українських дітей зі спеціальних закладів.

"Ідеться про вихованців спеціальних дитячих закладів - дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства з посиланням на Верещук.

За її словами, через приховування Росією будь-якої інформації про таких дітей, до їх пошуку долучаються всі можливі відомства України.

"Усі отримані матеріали ми передаємо до Міжнародного кримінального суду, який також розслідує ці злочини. Там уже зібрано достатньо доказів. Сподіваємося, що наші зусилля і тиск міжнародної спільноти дадуть змогу пришвидшити процес повернення наших дітей", - зазначила віцепрем'єрка.