Події

11:21 28.03.2023

На тимчасово окупованих територіях і в Росії перебуває 4 390 українських статусних дітей - Верещук

1 хв читати
На тимчасово окупованих територіях і в Росії перебуває 4 390 українських статусних дітей - Верещук

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що на тимчасово окупованих територіях України та в Росії перебуває 4 390 українських дітей зі спеціальних закладів.

"Ідеться про вихованців спеціальних дитячих закладів - дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства з посиланням на Верещук.

За її словами, через приховування Росією будь-якої інформації про таких дітей, до їх пошуку долучаються всі можливі відомства України.

"Усі отримані матеріали ми передаємо до Міжнародного кримінального суду, який також розслідує ці злочини. Там уже зібрано достатньо доказів. Сподіваємося, що наші зусилля і тиск міжнародної спільноти дадуть змогу пришвидшити процес повернення наших дітей", - зазначила віцепрем'єрка.

Теги: #діти #верещук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:42 28.03.2023
Зеленська на зустрічі "ЮНІСЕФ: Молодь для України": Не хочу, щоб ви почувалися жертвами, ви – діти перемоги

Зеленська на зустрічі "ЮНІСЕФ: Молодь для України": Не хочу, щоб ви почувалися жертвами, ви – діти перемоги

12:49 27.03.2023
Єрмак закликав Орландо Блума сприяти поверненню в Україну вивезених до Росії дітей

Єрмак закликав Орландо Блума сприяти поверненню в Україну вивезених до Росії дітей

10:28 27.03.2023
Фонд Шостака запропонував розмістити незаконно депортованих українських сиріт у своїх готелях у Туреччині

Фонд Шостака запропонував розмістити незаконно депортованих українських сиріт у своїх готелях у Туреччині

12:42 24.03.2023
Україна повернула семеро дітей, примусово вивезених у жовтні 2022 року - Херсонська ОВА

Україна повернула семеро дітей, примусово вивезених у жовтні 2022 року - Херсонська ОВА

07:49 24.03.2023
Президентка Єврокомісії анонсувала проведення конференції щодо повернення викрадених РФ українських дітей

Президентка Єврокомісії анонсувала проведення конференції щодо повернення викрадених РФ українських дітей

18:40 23.03.2023
Порошенко в ефірі італійського телеканалу: Хочемо почути сильний голос Папи на захист українських дітей

Порошенко в ефірі італійського телеканалу: Хочемо почути сильний голос Папи на захист українських дітей

08:39 23.03.2023
У результаті російської агресії в Україні загинуло 465 дітей, 940 поранено

У результаті російської агресії в Україні загинуло 465 дітей, 940 поранено

12:28 22.03.2023
Верещук наразі не отримала відповіді від російських омбудсменів на вимогу надати списки українських сиріт, депортованих до РФ

Верещук наразі не отримала відповіді від російських омбудсменів на вимогу надати списки українських сиріт, депортованих до РФ

12:15 22.03.2023
У Бахмуті наразі залишаються приблизно десятеро дітей - Верещук

У Бахмуті наразі залишаються приблизно десятеро дітей - Верещук

14:42 21.03.2023
До України вдалося повернути ще 15 дітей - омбудсмен

До України вдалося повернути ще 15 дітей - омбудсмен

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент "Мотор Січ" блокував постачання бойового гелікоптера для ГУР МО у квітні 2022 року - СБУ

Британські танки "Челленджер" уже прибули в Україну - Резніков

Головне завдання Сил оборони в Бахмуті - виснажити переважаючі сили противника - Сирський

За добу ЗС України знищили близько 570 окупантів, 7 танків, 13 бойових броньованих машин

ППО знищила близько десяти БПЛА "Shahed" під час нічної атаки Києва, а пожежу у Святошинському районі в результаті падіння уламків ліквідували

ОСТАННЄ

У пошкодженій уночі ударом дрона будівлі в Києві обвалилися 200 кв. м конструкцій - ДСНС

Російські окупанти за добу вбили двох мирних жителів Донецької області, поранили ще 33 - голова ОВА

Російські окупанти за добу вбили двох мирних жителів Донецької області, поранили ще 33 - голова ОВА

Російські окупанти обстріляли з мінометів лікарню в Херсоні, пошкоджено головний корпус і систему опалення - голова ОВА

Третя за місяць петиція із закликом переглянути заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

Президент "Мотор Січ" блокував постачання бойового гелікоптера для ГУР МО у квітні 2022 року - СБУ

Ткаченко: Для нас важливо, щоб під час "Євробачення-2023" у Ліверпулі звучало чесне слово "війна"

УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з хімії

Російські окупанти минулої доби обстріляли дев'ять областей України, вісім мирних людей загинули, ще 66 дістали поранення - Military Media Center

Британські танки "Челленджер" уже прибули в Україну - Резніков

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА