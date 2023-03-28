Події

10:48 28.03.2023

Російські окупанти обстріляли з мінометів лікарню в Херсоні, пошкоджено головний корпус і систему опалення - голова ОВА

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Російські окупанти вночі обстріляли з мінометів херсонську лікарню в Дніпровському районі міста, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Побитий головний корпус, пошкоджена система опалення, у вікнах майже не лишилося скла. На місці вже працюють співробітники Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби", - написав Прокудін у телеграмі у вівторок.

Він зазначив, що "люди дивом вціліли", постраждалих немає.

У свою чергу в Офісі генерального прокурора повідомили, що правоохоронці вже розпочали досудове розслідування в кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"Ворожі снаряди поцілили у будівлю Херсонської клінічної лікарні ім. О.С. Лучанського та міське відділення пошти. Також є пошкодження житлових будинків, дитячого садочка, господарських споруд та автомобілів містян", - зазначили в ОГП.

Теги: #обстріли #херсонська_область

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