Російські окупанти обстріляли з мінометів лікарню в Херсоні, пошкоджено головний корпус і систему опалення - голова ОВА

Російські окупанти вночі обстріляли з мінометів херсонську лікарню в Дніпровському районі міста, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Побитий головний корпус, пошкоджена система опалення, у вікнах майже не лишилося скла. На місці вже працюють співробітники Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби", - написав Прокудін у телеграмі у вівторок.

Він зазначив, що "люди дивом вціліли", постраждалих немає.

У свою чергу в Офісі генерального прокурора повідомили, що правоохоронці вже розпочали досудове розслідування в кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"Ворожі снаряди поцілили у будівлю Херсонської клінічної лікарні ім. О.С. Лучанського та міське відділення пошти. Також є пошкодження житлових будинків, дитячого садочка, господарських споруд та автомобілів містян", - зазначили в ОГП.