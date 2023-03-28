Окупанти 60 разів обстріляли Херсонщину за добу, поранено 5 мирних жителів

П'ятеро мирних жителів Херсонської області дістали поранень різного ступеня тяжкості через російські обстріли за минулу добу 27 березня, повідомляють у телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації у вівторок уранці.

"Російські загарбники 60 разів атакували мирні населені пункти Херсонської області. Випустили 316 снарядів із мінометів, артилерії, танків, безпілотників, авіації, а також завдали по області ракетних ударів", - ідеться в повідомленні.

На обласний центр припало вісім обстрілів із 60. "У місті пошкоджено освітній заклад, приватні та багатоквартирні будинки", - розповіли в обладміністрації.

За даними Херсонської міськради, ворог здійснив 15 обстрілів Херсонської міської територіальної громади за добу, використавши 65 снарядів. Один мирний житель поранений.

"Ворог атакував Садове, Антонівку, Молодіжне. У Херсоні обстріли були у мкрн ХБК, Острів, Таврійський... Також обстріляно острівну і берегову частину Херсонської МТГ (дачні ділянки). Окрім того, зафіксовано чотири нічні обстріли Херсона та Антонівки", - йдеться в повідомленні.