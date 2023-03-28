Окупанти завдали авіаудару по Білопіллю на Сумщині, є постраждалий - Єрмак

Унаслідок ворожої авіаційної атаки Білопілля Сумської області постраждала одна людина і цивільна інфраструктура, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ворог продовжує обстрілювати Білопілля в Сумській області. Росіяни здійснили авіаудар керованою авіаційною бомбою. Постраждала 1 людина", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Також, за його словами, внаслідок обстрілу виникло займання господарської споруди, також пошкоджено 2 приватні будинки, вуличний газопровід низького тиску, двоповерховий багатоквартирний житловий будинок.

"Ворог намагається випробувати нову тактику обстрілів України на цивільних. Типовий тероризм держави-терориста", - підсумував голова Офісу президента.

юв