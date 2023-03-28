Події

08:52 28.03.2023

На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої і загинув, постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано

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На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої і загинув, постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано

Протягом минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"По селу Гур'їв Козачок Богодухівського району ворог завдав ударів із двох вертольотів. Пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі. Унаслідок мінометного удару по с. Первомайське Ізюмського району пошкоджено приватне домоволодіння. Обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в Куп'янську на невідомому вибуховому пристрої підірвався і загинув 50-річний мирний житель.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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