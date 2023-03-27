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20:57 27.03.2023

У Берліні підтвердили передачу 18 танків Leopard 2A6 Україні

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У Берліні підтвердили передачу 18 танків Leopard 2A6 Україні

Міністерство оборони ФРН у понеділок увечері підтвердило передачу Україні 18 бойових танків німецького виробництва Leopard 2A6.

"Обіцяли - зробили: 18 бойових танків Leopard 2A6, а також боєприпаси і запасні частини до них прибули сьогодні в Україну", - ідеться в повідомленні відомства у твіттері.

Раніше німецьке видання Der Spiegel повідомило, що перша партія танків Leopard 2, переданих Німеччиною, прибула в Україну в понеділок.

У березні Німеччина планувала поставити в Україну 18 танків Leopard 2A6.

Leopard 2 - основний бойовий танк німецької армії, також перебуває на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії. Його експлуатують з 1979 року, він має багато модифікацій, і загалом виробили понад 3,6 тис. одиниць цього танка. Основні два варіанти танка - Leopard 2A4, і модернізований - Leopard 2A5.

З 2001 року щонайменше 225 танків модернізовано до варіанту A6: ця модифікація отримала посилене бронювання башти та додатковий протимінний захист, нову гармату зі збільшеною довжиною ствола, завдяки чому у снарядів, які випускає танк, зросла бронепробивність і дальність ураження. Маса танка зросла до 62 тонн.

 

 

 

Теги: #танки #фрн #прибуття

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