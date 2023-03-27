Події

20:50 27.03.2023

Резніков разом із командувачем ДШВ ЗСУ та українськими десантниками "обкатав" західну бронетехніку, яка прибула в Україну

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Резніков разом із командувачем ДШВ ЗСУ та українськими десантниками "обкатав" західну бронетехніку, яка прибула в Україну

Міністр оборони України Олексій Резніков разом із командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майором Максимом "Майком" Миргородським та українськими десантниками в понеділок "обкатав" західну бронетехніку, яка прибула в Україну.

"Сьогодні мав за честь спільно з командувачем ДШВ ЗСУ генерал-майором Максимом "Майком" Миргородським та нашими десантниками обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах. Challenger’ів від Британії, Stryker‘ів & Cougar‘ів від США та Marder‘ів від Німеччини", - написав Резніков на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, ще рік тому "ніхто б не міг подумати, що підтримка партнерів буде такою потужною. Що увесь цивілізований світ перезавантажиться і врешті дасть опір кривавому агресору, країні-терористу РФ".

"За цей рік все змінилося. Україна змінила світ. Стійкість українського народу та майстерність нашої армії переконали, що Україна переможе. І ми вже перемагаємо. Адже "спецоперація" орків йде "за планом" - вони риють окопи й намагаються укріплюватись. В своїх головах вони вже змінили парадигму з "ми друга армія світу і ми вас переможемо за три дні" на "треба переходити в оборону", - наголосив міністр.

Він зазначив, що вже пройдено великий шлях, проте "багато ще попереду".

"Всі наші міста будуть звільнені і ми вийдемо на кордони, міжнародно визнані у 1991 році. А ця нова техніка складе добру компанію своїм "побратимам" на полі бою. Невдовзі її переваги завдяки нашим військовим відчують на собі російські окупанти", - підсумував він.

 

Теги: #танки #міністр #армія

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