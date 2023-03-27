Президент України та гендиректор МАГАТЕ зустрілися в Запоріжжі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі в межах свого чергового візиту до України зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні в м. Запоріжжі відбувся великий обмін думками щодо захисту Запорізької АЕС та її персоналу. Я знову заявив про повну підтримку МАГАТЕ ядерних об'єктів України", - написав Гроссі у твіттері у понеділок.

Згідно з його повідомленнями, Гроссі та Зеленський відвідали Дніпровську ГЕС у Запоріжжі, де голові МАГАТЕ показали руйнування, завдані ударами російських військ.

При цьому Гроссі наголосив, що Дніпровська ГЕС є невід'ємною частиною системи, що забезпечує ядерну безпеку ЗАЕС.

Як повідомлялося, Гроссі цього тижня анонсував відвідування окупованої російськими військовими Запорізької атомної станції, "щоб особисто оцінити ситуацію з ядерною безпекою на об'єкті". Це вже буде другий його візит на ЗАЕС під час окупації. Раніше Гроссі заявив, що припинив переговори з Україною та Росією щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС, наголосивши, що "надзвичайно важко буде здійснювати процес верифікації - на відстані більше ніж однієї милі від демілітаризованої зони територія буде надзвичайно мілітаризованою".