Події

17:00 27.03.2023

Президент України та гендиректор МАГАТЕ зустрілися в Запоріжжі

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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі в межах свого чергового візиту до України зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні в м. Запоріжжі відбувся великий обмін думками щодо захисту Запорізької АЕС та її персоналу. Я знову заявив про повну підтримку МАГАТЕ ядерних об'єктів України", - написав Гроссі у твіттері у понеділок.

Згідно з його повідомленнями, Гроссі та Зеленський відвідали Дніпровську ГЕС у Запоріжжі, де голові МАГАТЕ показали руйнування, завдані ударами російських військ.

При цьому Гроссі наголосив, що Дніпровська ГЕС є невід'ємною частиною системи, що забезпечує ядерну безпеку ЗАЕС.

Як повідомлялося, Гроссі цього тижня анонсував відвідування окупованої російськими військовими Запорізької атомної станції, "щоб особисто оцінити ситуацію з ядерною безпекою на об'єкті". Це вже буде другий його візит на ЗАЕС під час окупації. Раніше Гроссі заявив, що припинив переговори з Україною та Росією щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС, наголосивши, що "надзвичайно важко буде здійснювати процес верифікації - на відстані більше ніж однієї милі від демілітаризованої зони територія буде надзвичайно мілітаризованою".

Теги: #запорізька_область #зеленський #гроссі

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