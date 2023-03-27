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14:45 27.03.2023

УПЦ (МП) закликає Лубінця спростувати свої твердження щодо церкви

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В Українській православній церкві (Московського патріархату) закликають уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця виступити зі спростуванням своїх тверджень щодо УПЦ.

"23 березня 2023 року в Секретаріаті омбудсмена була проведена зустріч уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця з постійною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун та головою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільдою Богнер. Як повідомляє офіційний сайт відомства, під час зустрічі Дмитро Лубінець серед іншого заявив, що "УПЦ Московського патріархату належить РФ, підтримує війну, окупацію українських земель". Вважаємо, що такі висловлювання омбудсмена стосовно Української православної церкви є неправдивими, дискримінаційними та не відповідають дійсності", - ідеться в повідомленні відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ.

У зв'язку з цим в УПЦ закликали Лубінця виступити зі спростуванням своїх тверджень на адресу церкви, а також повідомити про це представників ООН, у рамках зустрічі з якими він надав їм інформацію як представник влади.

"Якщо пан Дмитро Лубінець мав на увазі окремі випадки можливих незаконних дій представників УПЦ, що висвітлюються ЗМІ як підтримка "війни та окупації українських земель", то такі дії потребують належного розслідування. (...) У той же час наголошуємо, що окремі випадки, які бувають серед представників УПЦ, є приватною думкою і в жодному разі не є офіційною позицією Церкви", - ідеться в заяві.

 

Теги: #упц_мп #лубінець

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