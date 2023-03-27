Події

13:01 27.03.2023

Росіяни вдарили по Слов'янську двома ракетами С300: одна людина загинула, 25 поранені; дві ракети влучили в дитячий будинок у Дружківці, без жертв - Донецька ОВА

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Росіяни вдарили по Слов'янську двома ракетами С300: одна людина загинула, 25 поранені; дві ракети влучили в дитячий будинок у Дружківці, без жертв - Донецька ОВА

Унаслідок ранкового обстрілу Слов'янська Донецької області одна людина загинула, 25 дістали поранень, зруйновано адміністративні та офісні будівлі, п'ять багатоповерхівок і сім приватних будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко уточнені дані наслідків нападу.

"Щонайменше одна людина загинула, 25 поранених, зруйновано адміністративні та офісні будівлі, п'ять багатоповерхівок і сім приватних будинків - такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Слов'янська", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

За даними ОВА, удар завдано "по центру міста близько 10:30 двома ракетами С300". "Щодо кількості жертв у Слов'янську інформація змінюється - триває рятувальна операція. Про її перебіг повідомлятиму додатково", - зазначив голова ОВА.

Крім того, як повідомив Кириленко, у цей самий час ракетного удару зазнала Дружківка - дві ракети С300 влучили в Дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували.

За попередньою інформацією, у Дружківці жертв і постраждалих наразі немає.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, рятувальники ліквідували пожежі трьох авто після терористичного обстрілу в Слов'янську. "На місці атаки також врятовано людину", - інформує ДСНС у телеграм-каналі.

 

Теги: #донецька

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