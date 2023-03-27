Суддю з Київської області засуджено на 8,5 років позбавлення волі за хабарництво

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним в одержанні неправомірної вигоди суддю Баришівського районного суду Київської області та засудив його до 8 років 6 місяців позбавлення волі, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"27 березня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким суддю Баришівського районного суду Київської області визнано винним у проханні та одержанні неправомірної вигоди в сумі $2,5 тис. за ухвалення рішень у цивільних справах на користь третіх осіб, тобто у скоєнні злочину ч. 4 ст. 368 КК України", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в понеділок.

Згідно з вироком, судді призначено покарання у вигляді 8 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на три роки з конфіскацією всього належного йому майна.

Вирок ВАКС може бути оскаржено протягом 30 днів із дня його оголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.