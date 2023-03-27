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09:48 27.03.2023

ДБР повідомило про підозру командиру БМОП терористичної організації "ДНР"

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ДБР повідомило про підозру командиру БМОП терористичної організації "ДНР"

Співробітники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру БМОП "Беркут" ГУМВС України в Донецькій області за участь у терористичній організації "Донецька народна республіка".

Як повідомляє пресслужба ДБР, у жовтні 2014 року підозрюваний добровільно перейшов на службу терористів і сприяв утвердженню псевдовлади в Донецькій області. На сьогодні він очолює спецпідрозділ БМОП "Беркут" так званої ДНР, який, зокрема, мобілізує цивільних, а також здійснює фільтраційні заходи на захоплених територіях.

На початку війни зрадник із вогнепальною зброєю чергував на блокпостах разом із проросійськими терористичними угрупованнями "Оплот" і "Восток" з метою недопущення контролю України над територією, яка контролюється терористичною організацією "ДНР", та збройного опору Збройним силам України.

Через ЗМІ він проводив агітацію населення "ДНР" щодо вступу громадян на службу до незаконних збройних формувань.

За активну участь у діяльності терористичної організації "Донецька народна республіка" його неодноразово заохочувало керівництво цієї організації, зокрема і самопроголошений глава "ДНР".

Йому повідомлено про підозру за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років.

 

Теги: #днр #дбр

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