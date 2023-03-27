За минулу добу ЗС України відбили понад 60 атак на 5 напрямках

За минулу добу українські військові відбили понад 60 атак супротивника на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в понеділок уранці.

За наявною інформацією, за минулу добу до моргу центральної районної лікарні в населеному пункті Троїцьке Луганської області доправили близько 100 тіл загиблих окупантів, також на лікування прибули близько 140 тяжкопоранених загарбників.

За добу українська авіація завдала 3 удари по районах зосередження окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 1 пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога.