Події

00:11 27.03.2023

Дуже важливо, щоб більше українців допомагали захисту нашої держави – Зеленський

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Дуже важливо, щоб більше українців допомагали захисту нашої держави – Зеленський

Сьогодні, як і рік тому, не можна бути подумки далеко від війни, сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні була нарада з військовими – спеціальна військова зустріч, особливе коло учасників. Провів також наради із сектором безпеки, із розвідкою. Оборона, посилення нашого захисту – причому як від зовнішньої загрози, так і від внутрішніх загроз. Готуємо наші відповідні кроки. Постійно, незмінно максимум уваги – ситуації на передовій. Жорстоким боям, які щодня забирають життя наших людей і щодня потребують незмінної мобілізованості нашої держави й суспільства», - сказав він.

За словами президента, «неправильно, це несправедливо, коли в наших бійців, які приїжджають з передової, з’являється таке відчуття, ніби для багатьох у тилу війна вже скінчилася. Для тих, хто не просто далеко від Донеччини чи Нікополя, від Салтівки, від прикордонних районів Сумщини, від Запоріжжя... А хто подумки далеко від окопів, від щоденного болю українців.».

«Зараз так само, як і рік тому, не можна бути подумки далеко від війни, хоч завдяки нашим воїнам реальні бойові дії відбуваються справді географічно далеко від багатьох. Зараз так само, як і рік тому, важливо, щоб якнайбільше українців допомагали захисту держави, допомагали акумуляції світової підтримки заради нашої перемоги», - наголосив він.

Зеленський звернувся до українців із закликом «підтримувати наших бійців завжди, коли це можливо». «Не забувайте й про збори волонтерів і долучайтеся, коли маєте змогу. Дуже важливо, щоб усі, хто має інформаційний вплив, брали участь в інформаційній роботі. Це стосується не лише журналістів. Це стосується всіх, хто може поширювати правду про агресію», - заявив президент.

 

Теги: #захист #війна #зеленський

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