НАТО стежить за ситуацією у зв'язку з планами розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі

Офіційна представниця НАТО Оана Лунгеску заявила, що в альянсі уважно спостерігають за ситуацією після заяв Росії про розміщення ядерної зброї на території Білорусі.

"НАТО проявляє пильність, і ми уважно стежимо за ситуацією. Ми не бачили жодних змін у ядерній політиці Росії, які змусили б нас скоригувати свою власну", - йдеться в заяві Лунгеску, яку вона розмістила в неділю в соцмережі.

"Союзники з НАТО діють при повному дотриманні своїх міжнародних зобов'язань", - йдеться в повідомленні прессекретаря НАТО.