Росія відповість за екологічний тероризм в Україні - Єрмак

Росія відповідатиме за екологічний тероризм і за шкоду, яку завдають довкіллю, заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Знищені міста, заміновані поля, ядерний шантаж. Росія здійснює екологічний тероризм, завдає шкоди нашому довкіллю і загрожує миру. За це вона також заплатить", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Пост супроводжується фото Вугледара, зруйнованого російськими військами.

"Війна стане найбільшою помилкою рф, і відповідати за неї будуть як нинішні, так і майбутні покоління держави-терориста", - упевнений Єрмак.