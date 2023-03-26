Події

19:01 26.03.2023

Росія відповість за екологічний тероризм в Україні - Єрмак

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Росія відповість за екологічний тероризм в Україні - Єрмак

Росія відповідатиме за екологічний тероризм і за шкоду, яку завдають довкіллю, заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Знищені міста, заміновані поля, ядерний шантаж. Росія здійснює екологічний тероризм, завдає шкоди нашому довкіллю і загрожує миру. За це вона також заплатить", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Пост супроводжується фото Вугледара, зруйнованого російськими військами.

"Війна стане найбільшою помилкою рф, і відповідати за неї будуть як нинішні, так і майбутні покоління держави-терориста", - упевнений Єрмак.

 

 

 

Теги: #рф #війна #оцінка #екологія

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