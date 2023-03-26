Події

11:49 26.03.2023

У Львові стався вибух у котельні, одна людина травмована - ДСНС

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Одна людина дістала травми внаслідок вибуху в котельні у Львові минулої ночі, повідомляє пресслужба головного управління ДСНС у Львівській області.

За даними пресслужби, повідомлення про вибух у двоповерховій котельні на вулиці Шевченка, 362 надійшло 25 березня о 23:39.

"Унаслідок вибуху пошкоджено опалювальний котел, насос димовидалення та скло у вікнах на площі 120 метрів. Дістав травми руки 69-річний оператор котельні, який відмовився від госпіталізації", - зазначено в повідомленні.

Обставини та причини вибуху з'ясовують співробітники правоохоронних органів.

Теги: #вибух #львів #дснс

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