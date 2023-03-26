Події

07:11 26.03.2023

У Харківській області рятувальники ліквідували три пожежі на відкритих територіях

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У Харківській області рятувальники ліквідували три пожежі на відкритих територіях

У Харківській області рятувальники ліквідували три пожежі на відкритих територіях, повідомляє Головне управління ДСНС України в Луганській області.

Зокрема, об 11:35 у м. Мерефа сталося загоряння сухої трави на площі 3000 кв. м. Пожежу було локалізовано о 12:50 та ліквідовано о 13:10. Від ДСНС Луганської області залучалося чергове відділення у складі 5 фахівців особового складу та 1 одиниця техніки.

О 13:30 у селі Коробки ліквідували займання сухої трави на площі 4,5 га. Загиблих і постраждалих на місці події не виявлено. Від Луганщини залучалися 5 пожежників на 1 одиницю техніки.

Також рятувальники гасили загоряння сухої трави і в селі Миронівка. Пожежу, яка становила 4 га, було ліквідовано о 16:00. Від Луганського гарнізону на місці події працювали 5 рятувальників із залученням однієї одиниці техніки.

 

 

 

Теги: #пожежі #харківська_область

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