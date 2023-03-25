Події

20:21 25.03.2023

Ворог обстріляв із БПЛА і артилерії два райони Дніпропетровської області

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Ворог обстріляв із БПЛА і артилерії два райони Дніпропетровської області

Російські війська в суботу обстріляли з безпілотних літальних об'єктів і артилерії два райони Дніпропетровської області, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

"Неспокійно сьогодні було у двох районах області. Нікопольщину російські окупанти атакували з БпЛА. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. У Синельниківському районі армія РФ завдала удару з важкої артилерії по Великомихайлівській ТГ", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, в обох випадках - без постраждалих. Території обстрілів обстежують.

 

 

 

Теги: #дніпропетровщина #обстріли

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