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12:20 25.03.2023

Україна поки що не може почати контрнаступ через брак техніки та боєприпасів - Зеленський

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Україна поки що не може почати контрнаступ через брак техніки та боєприпасів - Зеленський

Україна потребує додаткової військової підтримки з боку партнерів, без якої вона не може почати контрнаступ і звільнити тимчасово окуповані території, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми поки що не можемо почати. Без танків, артилерії та Himars ми не можемо відправити наших хоробрих солдатів на фронт", - сказав Зеленський в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun, опублікованому в суботу вранці.

Він назвав військову ситуацію на сході України "не дуже гарною" і назвав причиною брак боєприпасів. Глава Української держави зазначив, що російські війська щодня витрачають приблизно втричі більше боєприпасів, ніж українська армія. "Ми чекаємо надходження боєприпасів від наших країн-партнерів", - сказав президент України.

"Якщо є політична воля, можна знайти способи допомогти нам. Ми перебуваємо у стані війни і не можемо чекати", - додав Зеленський, закликавши до якнайшвидшого збільшення допомоги.

 

Теги: #брак #війна #боєприпаси #контрнаступ

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