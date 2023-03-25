Події

11:06 25.03.2023

Окупанти змістили оперативний фокус із Бахмута на Авдіївку та Кремінну-Сватове, повертаються до оборони - британська розвідка

1 хв читати
Окупанти змістили оперативний фокус із Бахмута на Авдіївку та Кремінну-Сватове, повертаються до оборони - британська розвідка

Наступ російських військ на місто Бахмут Донецької області значною мірою застопорився, що насамперед пов'язано із крайнім виснаженням сил окупантів, однак Україна також зазнала великих втрат під час оборони, повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в суботу.

"Росія, ймовірно, змістила свій оперативний фокус на Авдіївку, на південь від Бахмута, і на сектор Кремінна-Сватове на півночі - райони, де Росія, ймовірно, прагне тільки стабілізувати свою лінію фронту. Це свідчить про загальне повернення до оборонної оперативної схеми після непереконливих результатів спроб провести загальний наступ із січня 2023 року", - наголошується у зведенні.

За даними британської розвідки, ситуація в РФ також, імовірно, погіршилася через напруженість у відносинах між Міністерством оборони РФ і приватною військовою компанією "Вагнера", обидві з яких воюють у районі Бахмута.

Теги: #переміщення #бахмут #британська_розвідка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:28 24.03.2023
Віталій Кличко відвідав передові позиції у Бахмуті та Вугледарі та привіз захисникам дрони та ліки

Віталій Кличко відвідав передові позиції у Бахмуті та Вугледарі та привіз захисникам дрони та ліки

12:04 24.03.2023
"Вагнерівці" здійснюють депортацію жителів Бахмуту, це черговий злочин РФ

"Вагнерівці" здійснюють депортацію жителів Бахмуту, це черговий злочин РФ

16:36 23.03.2023
Із Бахмута відмовляються виїжджати близько 3,5 тисячі жителів, серед яких 32 дитини - голова Донецької ОВА

Із Бахмута відмовляються виїжджати близько 3,5 тисячі жителів, серед яких 32 дитини - голова Донецької ОВА

10:57 23.03.2023
"Вагнерівці", які намагаються захопити Бахмут, втрачають значні сили і видихаються, зовсім скоро ми скористаємося цією можливістю - Сирський

"Вагнерівці", які намагаються захопити Бахмут, втрачають значні сили і видихаються, зовсім скоро ми скористаємося цією можливістю - Сирський

16:58 22.03.2023
ЗСУ почали локальну контратаку на захід від Бахмута - британська розвідка

ЗСУ почали локальну контратаку на захід від Бахмута - британська розвідка

12:15 22.03.2023
У Бахмуті наразі залишаються приблизно десятеро дітей - Верещук

У Бахмуті наразі залишаються приблизно десятеро дітей - Верещук

18:29 21.03.2023
Окупанти втрачають наступальний потенціал на бахмутському напрямку - Генштаб ЗСУ

Окупанти втрачають наступальний потенціал на бахмутському напрямку - Генштаб ЗСУ

16:56 21.03.2023
Близько половини завербованих ПВК "Вагнер" засуджених загинули або були поранені - британська розвідка

Близько половини завербованих ПВК "Вагнер" засуджених загинули або були поранені - британська розвідка

12:09 21.03.2023
Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць у центр Бахмута, українські воїни не дають їм просунутися вперед - Сирський

Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць у центр Бахмута, українські воїни не дають їм просунутися вперед - Сирський

20:54 20.03.2023
Оборона Бахмута тримається і можливості ще не вичерпані

Оборона Бахмута тримається і можливості ще не вичерпані

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна поки що не може почати контрнаступ через брак техніки та боєприпасів - Зеленський

Окупанти втратили за добу в Україні близько 720 військових, 9 РСЗВ і вертоліт - Генштаб ЗСУ

Зеленський про переговори з Сі Цзіньпіном: Не отримував пропозиції від Китаю

Україна в ніч на неділю переходить на літній час

Масштабний російський наступ в Україні досягає кульмінації, у РФ поширюють "фейки" про український контрнаступ

ОСТАННЄ

У Фінляндії вперше пролетів розвідувальний літак ВПС США

Окупанти вранці обстріляли три прикордонні села Сумщини

На війні в Україні загинув громадянин Польщі, який командував взводом у Міжнародному легіоні

У найближчі два дні в Україні дещо похолодає, часом дощ

ВАКС конфіскував активи російського депутата Бабашова

Невдовзі в Харкові з'явиться вулиця на честь загиблого рік тому командира "Фрайкора" Тарасенка

Зурабішвілі вважає, що Саакашвілі мають лікувати в Грузії

Україна поки що не може почати контрнаступ через брак техніки та боєприпасів - Зеленський

Зеленський закликав випускників Одеської морської академії "захищати свободу мореплавства"

Окупанти скоротили угруповання носіїв "Калібрів" у Чорному морі до двох - ОК "Південь"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА