Окупанти змістили оперативний фокус із Бахмута на Авдіївку та Кремінну-Сватове, повертаються до оборони - британська розвідка

Наступ російських військ на місто Бахмут Донецької області значною мірою застопорився, що насамперед пов'язано із крайнім виснаженням сил окупантів, однак Україна також зазнала великих втрат під час оборони, повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в суботу.

"Росія, ймовірно, змістила свій оперативний фокус на Авдіївку, на південь від Бахмута, і на сектор Кремінна-Сватове на півночі - райони, де Росія, ймовірно, прагне тільки стабілізувати свою лінію фронту. Це свідчить про загальне повернення до оборонної оперативної схеми після непереконливих результатів спроб провести загальний наступ із січня 2023 року", - наголошується у зведенні.

За даними британської розвідки, ситуація в РФ також, імовірно, погіршилася через напруженість у відносинах між Міністерством оборони РФ і приватною військовою компанією "Вагнера", обидві з яких воюють у районі Бахмута.