Інтерфакс-Україна
Події
21:08 14.06.2025

Велика Британія перекидає літаки на Близький Схід для підтримки регіональної безпеки – Стармер

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Велика Британія перекидає літаки на Близький Схід для підтримки регіональної безпеки – Стармер

Велика Британія перекидає на Близький Схід додаткові військові засоби, в тому числі винищувачі, для забезпечення підтримки в регіоні, заявив прем'єр-міністр Кір Стармер журналістам у суботу по дорозі на зустріч "Великої сімки" в Канаді.

"Ми перекидаємо в регіон техніку, в тому числі літаки, і це для підтримки в разі надзвичайних ситуацій", - сказав Стармер, повідомляє Reuters.

Відзначається, що Велика Британія вже має винищувачі на Близькому Сході в рамках операції з протидії загрозам в Іраку та Сирії.

Екіпажі почали підготовку до розгортання в п'ятницю вранці, коли стало зрозуміло, що ситуація в регіоні погіршується, повідомив речник прем'єр-міністра. З британських баз були розгорнуті додаткові літаки для дозаправки, і будуть відправлені додаткові винищувачі.

Як повідомлялося, Іран та Ізраїль обмінялися ракетами і повітряними ударами в суботу, наступного дня після того, як Ізраїль розпочав повітряний наступ на свого старого ворога, вбиваючи командирів і вчених і бомбардуючи ядерні об'єкти в спробі зупинити його створення атомної зброї.

 

Теги: #переміщення #війська #близький_схід #британія

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