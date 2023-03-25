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09:23 25.03.2023

Зеленський про переговори з Сі Цзіньпіном: Не отримував пропозиції від Китаю

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Зеленський про переговори з Сі Цзіньпіном: Не отримував пропозиції від Китаю

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun, що не отримував пропозиції від КНР про переговори.

"Я не отримував пропозиції від Китаю про посередництво. Я не отримував пропозиції зустрітися", - цитує видання слова Зеленського.

Він зазначив, що "дипломатичними каналами прямо повідомив, що хочу поговорити з лідером Китаю".

Як пише видання, стосовно КНР, який запропонував свій "мирний план" для врегулювання конфлікту, Зеленський сказав, що не отримував жодних пропозицій, і додав, що звернувся до Пекіна із проханням про співпрацю за мирним планом із 10 пунктів, запропонованим українською стороною, і проведення зустрічі на вищому рівні.

Глава держави висловив скептицизм щодо пропозиції КНР із 12 пунктів, які закликають до припинення вогню та мирних перемовин між РФ і Україною, він зазначив, що на першому місці має бути "повага до суверенітету і територіальної цілісності".

Теги: #зеленский #сі_цзіньпін

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