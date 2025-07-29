Інтерфакс-Україна
Події
09:46 29.07.2025

Трамп спростував повідомлення про те, що шукає зустрічі з Сі Цзіньпіном

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Трамп спростував повідомлення про те, що шукає зустрічі з Сі Цзіньпіном
Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що не домагається зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном, а в Китай поїде тільки на запрошення китайського лідера.

"Фейкові ЗМІ повідомляли, що я шукаю можливість провести якийсь саміт із головою КНР. Це не так, нічого подібного я не шукаю! Я можу поїхати в Китай, але тільки на запрошення голови Сі Цзіньпіна, яке він надіслав. На інших підставах це не становить жодного інтересу", - написав Трамп у соцмережі Truth Social у вівторок.

22 липня Трамп повідомив, що Сі Цзіньпін запросив його до Китаю і що він розглядає можливість здійснити візит туди "в недалекому майбутньому".

Теги: #трамп #сі_цзіньпін

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