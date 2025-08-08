Сі Цзіньпін провів розмову із Путіним

Голова КНР Сі Цзіньпін у четвер провів телефонну розмову з Владіміром Путіним, повідомляє South China Morning Post.

На разі подробиці розмови не розголошуються.

Як пише видання, новина з'явилася напередодні очікуваного саміту між Путіним і його американським колегою Дональдом Трампом.

Пізніше видання повідомило, що Путін проінформував Сі про останні переговори між Росією та США і заявив, що Росія готова підтримувати тісний зв'язок з Китаєм.

Сі заявив, що Китай вітає продовження контактів між Росією та США, підтримує поліпшення відносин між цими країнами та заохочує прогрес у напрямку політичного вирішення "української кризи". Він заявив, що "складні питання не мають простих рішень" та додав, що Китай продовжуватиме сприяти переговорам з метою вирішення регіональних конфліктів.