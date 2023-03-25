Окупанти встановили свою адміністрацію в заповіднику "Асканія-Нова"

Російські окупанти встановили свою адміністрацію в заповіднику "Асканія-Нова" (Херсонська обл.), повідомила пресслужба Гуманістичного руху за права тварин UAnimals.

"За інформацієюз відкритих джерел – "Выписка из единого государственного реестра юридических лиц" – Мєщєряковим Д.В. (ІНН 910403459172) зареєстровано "Государственное автономное учреждение "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" (без імені Ф.Е. Фальц-Фейна) з датою внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб рф 7.03.2023 р.", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що 20 березня до установи прибули перший заступник керівника адміністрації президента рф С. Кірієнко, "т.в.о. губернатора" Херсонської області, колаборант В. Сальдо та невідома особа у ролі директора, призначеного "Министерством природных ресурсов и экологии Херсонской области" без офіційних представлень – Мєщєряков Д.В.

Як зазначається, після початку повномасштабного вторгнення територія заповідника опинилася під окупацією.

"Поки персонал продовжує виконувати функціональні обовʹязки та здійснює необхідний догляд за тваринами. Втім надалі не зможе забезпечувати догляд за тваринами та підтримку роботи заповідника за рахунок благодійних надходжень. Віримо у швидше повернення Асканії-Нова під контроль України!", - підсумували у пресслужбі.