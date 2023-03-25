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04:39 25.03.2023

Мінагрополітики погодило майже 100 грантів на 500 млн грн на розвиток садів та теплиць

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Мінагрополітики погодило майже 100 грантів на 500 млн грн на розвиток садів та теплиць

Мінагрополітики підписало 98 наказів щодо виділення грантів для розвитку садів та теплиць на загальну суму 472,3 млн грн, йдеться у повідомленні міністерства у п'ятницю.

Згідно з ним, у садах узгоджено 86 грантів на 388,4 млн грн, по теплицях – 12 на 83,9 млн грн.

Загальна площа нових об'єктів – 1317,40 га або 13,4 га на грант.

Міністерство уточнило, що за площею закладки садів та створення теплиць лідерами залишаються Закарпатська область з 245,2 га, Київська з 191,6 га та Львівська з 151,1 га.

Сума грантів також максимальна на Закарпатті – 92,2 млн грн, тоді як на другій позиції Дніпропетровська область – 58,1 млн грн, на третій – Київська з 50,5 млн грн.

Мінагрополітики нагадало, що за умовами програми за напрямом садівництва площі угідь для розвитку або створення саду мають змінюватись від 1 до 25 га, а за теплицами – від 0,4 до 2,4 га відповідно до типового проекту. Також є вимоги до нових робочих місць, зокрема, у разі теплиць – не менше 14 на 1 га.

Крім того, програма з обох напрямків передбачає співфінансування: від 30% власних коштів забезпечує її учасник, а 70% – держава. 

Теги: #україна #гранти #садівництво #теплиці

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