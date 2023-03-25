Окупанти у п'ятницю обстріляли дві громади Сумської області, є пошкодження

Російські окупанти у п'ятницю обстріляли дві громади Сумської області, є пошкодження, повідомляє прес-служба обласної військової адміністрації.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріл території Есманської та Миропольської громад", - йдеться в повідомленні.

По території Есманської громади ворог стріляв з мінометів – 11 прильотів та ствольної артилерії – 8 прильотів. Внаслідок артобстрілу по одному із сіл пошкоджено будинок культури, адміністративне приміщення та лінія електропередач.

У Миропільській громаді 12 хв ворог скинув на Миропілля. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

За повідомленнями військових, формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.