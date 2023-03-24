Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що до посилення оборонної підтримки України вже долучилися 20 країн, повідомила пресслужба МЗС.

"Ми високо цінуємо підписаний 20 березня проєкт Європейського оборонного агентства зі спільного виробництва боєприпасів 155 калібру, до якого вже долучилися 19 держав-членів ЄС і Норвегія. Це дійсно революційний крок", - заявив Кулеба.

Згідно з релізом МЗС, Кулеба обговорив із міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом, який прибув 24 березня з робочим візитом в Україну, розширення оборонної підтримки України. Зокрема, в контексті нової європейської ініціативи з постачання боєприпасів для українських сил оборони.

Під час зустрічі міністри також скоординували кроки щодо майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.

"Доля Європи і колективна безпека вирішується на полі бою в Україні. Найкращим стратегічним рішенням повернення миру і стабільності в Європу стане членство України в НАТО: повноцінне, беззастережне і безумовне", - наголосив глава МЗС України.

У міністерстві наголосили, що особливу увагу міністри приділили питанню відповідальності Росії за її злочини в Україні.

"У цьому зв’язку глави МЗС привітали рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордера на арешт для президента РФ і зазначили, що воно підкреслює необхідність створення міжнародного Спецтрибуналу, який притягне Путіна та інших російських високопосадовців до відповідальності за злочин агресії", - зазначили у пресслужбі зовнішньополітичного відомства.

Кулеба окремо подякував литовській стороні за її координуючу роль у посиленні військової допомоги, надання прихистку українцям, які рятуються від війни, допомогу енергетичній системі нашої держави, тренування та лікування українських військових.