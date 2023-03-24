Експрезидент Бразилії Болсонару має намір повернутися на батьківщину зі США за тиждень

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару, який перебуває у США, очікується, що 30 березня повернеться на батьківщину, повідомляє в п'ятницю агентство ЕФЕ з посиланням на Вальдемара Кошту, главу Ліберальної партії, членом якої він є.

"Болсонару повернеться до Бразилії вранці 30 березня", - наводить ЕФЕ повідомлення Кошти, опубліковане в соцмережах.

Болсонару покинув Бразилію перед Новим роком, коли закінчувався термін його мандата на посаді президента. Весь цей час він перебував у США.

Згідно з офіційними даними виборчкому Бразилії, Болсонару програв вибори соціалістові Луїсу Інасіу Лулі да Сілві, однак, сам він поразки так і не визнав. 8 січня його прихильники влаштували в столиці масові акції протесту. Вони прорвалися через поліцейські оточення і увірвалися в будівлі парламенту, верховного суду і резиденцію президента. Вони били вікна і шибки, трощили меблі і предмети декору, комп'ютери, телевізори та іншу техніку, розкидали і псували документи.

Кількома днями пізніше суддя Верховного суду Бразилії санкціонував занесення колишнього президента країни Жаїра Болсонару до списку осіб, щодо яких розпочато розслідування у зв'язку із заворушеннями.