Зеленський підписав указ про затвердження у складі РНБО М. Федорова та виведення з її складу П. Рябікіна
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю підписав указ про зміну персонального складу Ради національної безпеки і оборони України.
Відповідний указ №180/2023 оприлюднено на сайті глави держави.
"Затвердити в персональному складі РНБО України Федорова Михайла Альбертовича - віцепрем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації України. Вивести зі складу РНБО П.Рябікіна", - ідеться в документі.
У ньому зазначається, що цей указ набирає чинності з дня опублікування.