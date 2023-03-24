Зеленський відзначив бійців, які завдають ударів у відповідь за терор

Президент України Володимир Зеленський відзначив бійців, які завдають окупанту ударів у відповідь за терор, котрі вираховують позиції ворога, з яких він б'є по українських містах.

"Кожна знищена позиція терористів - врятовані життя наших людей. Я дякую і Збройним силам, і розвідці, і воїнам Служби безпеки - кожному і кожній, хто долучається до виконання цього завдання. До справедливої вогневої відповіді саме тим, хто є джерелом терору", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

"Як завжди, відзначу сьогодні наших бійців, які за минулу добу дали найкращий результат. Передусім у Донецькій області. Славетна 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців - дякую вам, хлопці! Морпіхи 36 бригади - молодці! 55 окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ" - дякую вам, воїни, за незмінну точність, за справжній військовий гарт! Морпіхи "тридцять п'ятки" і 79 бригада ДШВ – дякую вам! Запорізький напрямок. 44 артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола - теж дякую за влучність!" - сказав президент.