Українці з початком повномасштабної війни відзначають погіршення свого матеріального становища, але вірять, що за 2-3 роки все зміниться на краще - опитування

Українці у лютому-березні 2023 року почали менш песимістично оцінювати економічну ситуацію в країні навіть порівняно з "довоєнним" періодом: наразі її оцінюють, як "дуже погану" або "досить погану" 55%, тоді як за вісім місяців до повномасштабного вторгнення таких було 60%, а у вересні-жовтні 2022 року - майже 65%.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Центром ім. О.Разумкова з 22 лютого до 1 березня 2023 року.

Як зазначають соціологи, рівень добробуту власної родини, як правило, громадяни оцінюють краще, ніж економічну ситуацію в країні. За даними опитування, так само, як оцінка економічної ситуації в країні, оцінка добробуту сім'ї дещо покращилась та стала близькою до показників, що були зафіксовані в травні 2021 р.: 35% оцінювали його як "дуже" чи "достатньо" поганий, 50% - як "не поганий і не добрий", 12% - як "добрий" чи "дуже добрий". Це, на думку експертів центру, може свідчити про певну адаптацію громадян до ситуації, породженої війною.

За довоєнних часів (у травні 2021 р.) громадяни не надто вірили у швидкі зміни в економічній сфері. Частіше в найближчі після опитування місяці громадяни очікували погіршення ситуації. Однак найпоширенішою була думка, що ситуація за три місяці суттєво не зміниться (відповідно 56% та 57% не очікували змін у цих сферах).

У вересні-жовтні 2022 року значно зросла частка тих, хто очікував погіршення стану справ в економіці, до 35%. Однак, за даними опитування в лютому-березні 2023 р., зросла частка тих, хто очікує поліпшення ситуації (до 13%), і тих, хто вважає, що вона не зміниться (до 45%).

Після початку широкомасштабної війни суттєво поліпшилися економічні очікування в середньостроковій (два-три роки) перспективі. Зокрема, частка тих, хто очікував, що економічне становище країни в найближчі два-три роки покращиться, у вересні-жовтні 2022 р. порівняно з травнем 2021 р. зросла із 30% до 43%, а в лютому-березні 2023 р. - до 52%.

Така сама тенденція спостерігається і в очікуванні змін у добробуті родини. Частка тих, хто очікував, що добробут його родини в найближчі два-три роки покращиться, у вересні-жовтні 2022 р. порівняно з травнем 2021 р. зросла з 29% до 41%, а в лютому-березні 2023 р. - до 49,5%.

Попри певну психологічну адаптацію до змін в економічній ситуації, що відбуваються під час війни, 21% опитаних зазначає, що доходи їхньої родини після 24 лютого 2022 року значно зменшилися, 32% - що доходи дещо зменшилися. Лише 1% стверджує, що доходи зросли.

Опитування проводили за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Структура вибірки відповідає демографічній структурі дорослого населення територій, на яких проводилося опитування (за віком, статтю, типом поселення). Похибка вибірки не перевищує 2,3%.