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13:54 24.03.2023

Місія ООН з прав людини заявила про занепокоєння довільними стратами до 25 російських і 15 українських військовополонених

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Місія ООН з прав людини заявила про занепокоєння довільними стратами до 25 російських і 15 українських військовополонених

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні презентувала доповідь про поводження з військовополоненими, в якій заявила про занепокоєння довільними стратами 25 російських і 15 українських військовополонених.

"Розпочну з російських військовослужбовців, які перебувають у полоні в Україні. Ми глибоко занепокоєні зафіксованими нами довільними стратами до 25 російських військовополонених та осіб, які припинили участь у військових діях, які були вчинені ЗСУ. Часто це відбувалося одразу після захоплення в полон на полі бою. Хоча нам відомо, що органи влади України розпочали розслідування п'яти випадків, що охоплює 22 жертви, ми не маємо даних про будь-які судові провадження", - заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Матільда Богнер на пресконференції в Києві в п'ятницю.

За її словами, майже половина з 229 російських військовополонених, з якими говорили члени Місії, розповідали про жорстоке поводження з ними.

"Щодо поводження з українськими військовополоненими - ми також глибоко занепокоєні свавільними стратами 15 українських військовополонених після їх захоплення ЗС РФ у полон. Військові ПВК "Вагнер" здійснили 11 із таких страт", - сказала Богнер.

Згідно з доповіддю, з 203 опитаних українських військовополонених 67% потрапили до рук російських сил після того, як командири домовилися про здачу в полон.

Більшість українських військовополонених, які потрапили в полон під час бою, перед інтернуванням зазнавали тортур і жорстокого поводження. Військові РФ і співробітники ФСБ катували їх для отримання інформації, залякування, приниження і помсти, наголошується в доповіді.

"Катування передбачали побиття, тортури електричним струмом, нанесення вогнепальних або колотих ран. Поширеним явищем була імітація страти", - зазначила Богнер.

У доповіді також описано один випадок смерті українського військовополоненого від отриманих ран через декілька годин після тортур.

За словами Богнер, "умови тримання багатьох українських військових були шокуючими", доступ до медичної допомоги був недостатнім або його взагалі не було.

Зокрема у доповіді зазначають, що п'ятеро українських військовополонених померли під час інтернування через нестачу медичної допомоги.

"Кількість задокументованих випадків катувань і жорстокого поводження під час інтернування, у пенітенціарних установах шокує, понад 84% людей зазнали такого поводження", - сказала голова Місії.

Богнер також додала, що колишні військовополонені повідомили, що боялися щотижневих походів у душ, які завершувалися побиттям і приниженням, часто із сексуальним підтекстом.

"Коли порушення відбуваються, потрібно вживати необхідних заходів насамперед у самій армії, а також через проведення повних та ефективних розслідувань, притягнення до відповідальності винних і тих, хто ними командує", - сказала Богнер.

Команда ММПЛУ опитала для доповіді понад 400 військовополонених, по 200 від кожної сторони. Зазначається, що Україна надала безперешкодний конфіденційний доступ до місць тримання російських військовополонених, РФ - ні.

Теги: #місія #оон_права_людини #військовополонені #страта

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